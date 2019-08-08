Политолог назвал разногласия между двумя президентами Киргизии

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин прокомментировал политическую ситуацию в Киргизии, а также рассказал о разногласиях между бывшим президентом страны Сооронбаем Жээнбековым и экс-главой Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщают «Известия».

Он заявил, что Атамбаев планировал контролировать процессы в стране с помощью своего преемника Жээнбекова, которого он проталкивал на пост президента.

По мнению Грозина, у него это осуществить не получилось, поскольку новый президент избавился через отставки и тюремные заключения от людей, которые ему навязывались в качестве окружения.

«Атамбаев рассчитывал, что станет киргизским Дэн Сяопином и будет, находясь за кулисами, «рулить» тем, что происходит в стране», — заявил Грозин.

Уточняется, что на президентскую кампанию Сооронбая Жээнбекова было потрачено большое количество ресурсов.

Ранее сообщалось, что разгон протестующих сторонников Атамбаева начался в Бишкеке.