Политолог назвал разногласия между двумя президентами Киргизии
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин прокомментировал политическую ситуацию в Киргизии, а также рассказал о разногласиях между бывшим президентом страны Сооронбаем Жээнбековым и экс-главой Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщают «Известия».
Он заявил, что Атамбаев планировал контролировать процессы в стране с помощью своего преемника Жээнбекова, которого он проталкивал на пост президента.
По мнению Грозина, у него это осуществить не получилось, поскольку новый президент избавился через отставки и тюремные заключения от людей, которые ему навязывались в качестве окружения.
«Атамбаев рассчитывал, что станет киргизским Дэн Сяопином и будет, находясь за кулисами, «рулить» тем, что происходит в стране», — заявил Грозин.
Уточняется, что на президентскую кампанию Сооронбая Жээнбекова было потрачено большое количество ресурсов.
Ранее сообщалось, что разгон протестующих сторонников Атамбаева начался в Бишкеке.