Советник госсекретаря США по Латинской Америке подала в отставку
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Помощник госсекретаря США Кимберли Брайер, занимающаяся вопросами Латинской Америки, подала в отставку. Об этом сообщает Washington Post.
Точная причина ухода не называется.
Отмечается, что госсекретарь США Майк Помпео принял заявление Брайер.
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп выразила благодарность помощнику Госдепа и положительно оценила ее работу.
Ранее сообщалось, что посольство США подтвердило уход американского посла в России Джона Хантсмана с поста.