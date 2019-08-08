Советник госсекретаря США по Латинской Америке подала в отставку

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Помощник госсекретаря США Кимберли Брайер, занимающаяся вопросами Латинской Америки, подала в отставку. Об этом сообщает Washington Post.

Точная причина ухода не называется.

Отмечается, что госсекретарь США Майк Помпео принял заявление Брайер.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп выразила благодарность помощнику Госдепа и положительно оценила ее работу.

Ранее сообщалось, что посольство США подтвердило уход американского посла в России Джона Хантсмана с поста.