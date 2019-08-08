Кличко сравнил пост мэра с электрическим стулом

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил свой пост главы города с электрическим стулом. Об этом политик написал в своем фейсбуке.

«Все говорят не сдаваться и не сдавать Киев назначенным сверху управляющим. Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться. И не ради этого «электрического» кресла мэра», — написал он.

Помимо того, бывший боксер заявил, что его ежедневно «поливают грязью». Кличко уже подал в суд на телеканал «1+1» за клевету, при этом он отметил, сделает это еще раз.

Также политик выступил с заявлением, что команда президента Украина Владимира Зеленского стремится подкупить депутатов Киевсовета и сорвать следующее заседание.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.