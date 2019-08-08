Захарова: Хантсман не смог реализовать потенциал двухсторонних отношений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что посол США в России Джон Хантсман, подавший заявление об отставке, не смог реализовать потенциал двусторонних отношений, несмотря на свою профессиональность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат планирует покинуть свой пост 3 октября.

«Мы расцениваем это как решение Соединенных Штатов Америки: отзывать, направлять послов и также давать оценку его деятельности», — высказалась представитель МИД.

Она отметила, что Хантсману попросту не удалось бы реализовать свой потенциал из-за сложный в настоящее время отношений между США и Россией.

Ранее сообщалось, что газета WSJ назвала претендентов на должность посла США в России.