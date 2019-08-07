Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, жители Киева не поймут его, если он этого не сделает.

«Сдаваться — не в моих принципах», — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что его избрали киевляне, и, если он не справится со своими задачами, то они же и могут снять его с этой должности.

Ранее сообщалось, что Кличко намерен обжаловать свое возможное увольнение с поста главы КГГА.