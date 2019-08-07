Замглавы МВД Киргизии начал переговоры со сторонниками Атамбаева
Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов начал переговоры со сторонниками бывшего президента страны Алмазбеком Атамбаевом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, на настоящий момент подступы к резиденции экс-главы государства заблокированы тысячей его сторонников.
Уточняется, что со стороны Атамбаева в переговоры вступили его соратник и бывший депутат Равшан Жээнбеков, а также депутат Асель Кодуранова и члены Народного штаба в защиту бывшего киргизского лидера.
Как подчеркивается, к резиденции приехали 300 спецназовцев и сотрудников Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ), которым к дому Атамбаева не дают проехать люди с палками и камнями.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 36.