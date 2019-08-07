Замглавы МВД Киргизии начал переговоры со сторонниками Атамбаева

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Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов начал переговоры со сторонниками бывшего президента страны Алмазбеком Атамбаевом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, на настоящий момент подступы к резиденции экс-главы государства заблокированы тысячей его сторонников.

Уточняется, что со стороны Атамбаева в переговоры вступили его соратник и бывший депутат Равшан Жээнбеков, а также депутат Асель Кодуранова и члены Народного штаба в защиту бывшего киргизского лидера.

Как подчеркивается, к резиденции приехали 300 спецназовцев и сотрудников Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ), которым к дому Атамбаева не дают проехать люди с палками и камнями.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 36.