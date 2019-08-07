Турция отказалась признавать включение Крыма в состав России

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Президент Турции Реджеп Эрдоган на форуме G20, 30 ноября 2018 года Президент Турции Реджеп Эрдоган на форуме G20, 30 ноября 2018 года
Президент Турции Реджеп Эрдоган на форуме G20, 30 ноября 2018 года
Luisa Gonzalez/Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не признает включение Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции главы Турции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его словам, турецкое государство всегда будет поддерживать независимость Украины.

«Аннексию Крыма Турция не признала и не признает», — подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что турецкая сторона продолжит защищать права крымских татар.

Ранее Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.