Турция отказалась признавать включение Крыма в состав России
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не признает включение Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции главы Турции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По его словам, турецкое государство всегда будет поддерживать независимость Украины.
«Аннексию Крыма Турция не признала и не признает», — подчеркнул Эрдоган.
Он также добавил, что турецкая сторона продолжит защищать права крымских татар.
Ранее Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.