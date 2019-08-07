Турция отказалась признавать включение Крыма в состав России

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не признает включение Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции главы Турции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его словам, турецкое государство всегда будет поддерживать независимость Украины.

«Аннексию Крыма Турция не признала и не признает», — подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что турецкая сторона продолжит защищать права крымских татар.

Ранее Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.