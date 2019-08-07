Информацию о стрелке в штаб-квартире USA Today в США назвали ложной
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Правоохранительные органы США не подтвердили данные о неизвестном вооруженном стрелке в штаб-квартире USA Today в Вирджинии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что полиция провела проверку здания, вооруженного мужчины там не оказалось.
Уточняется, что была проведена эвакуация работников USA Today.
Кроме того, территорию вокруг здания патрулировала полиция, в воздухе находился вертолет.
Ранее сообщалось, что штаб-квартиру USA Today в Вирджинии эвакуируют из-за вооруженного человека.