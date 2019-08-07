Эксперт из Украины призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН

Украинский политический эксперт Валерий Клочок заявил, что Россию стоит лишить права голоса в Совбезе ООН. Об этом сообщает RT.

По его словам, не стоит прислушиваться к мнению российской стороны, несмотря на то, что без нее нельзя урегулировать конфликт в Донбассе.

Он отметил, что Киеву стоит лишить российское государство право голоса по вопросам, которые касаются Украины.

После этого, добавил эксперт можно будет завершить конфликт в Донбассе.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.