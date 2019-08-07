Зюганов рассказал о миллиардах из-за рубежа для организаторов протестов

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на расследовании фактов финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве, передает ИА REGNUM.

«Я бы хотел, чтобы в ходе рассмотрения на Совете Госдумы мы не только создали комиссию по расследованию этих вещей, но и одновременно расследовали тех, кто крышует эту операцию», — заявил Зюганов в ходе пресс-конференции.

Он сообщил, что есть документальные подтверждения фактам финансирования организаторов протестов 3 августа.

«Это уже имеет документальное подтверждение, я посмотрел сайт американского посольства, последняя акция (в Москве 3 августа) — (опубликованы) все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей», — отметил парламентарий.

Он также настаивает на обсуждении проблемы в правительстве и на заседании Совбеза.