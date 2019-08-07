Дутерте пригрозил отрубить головы наркобаронам

Президент Флиппин Родриго Дутерте заявил, что готов отрубать головы наркобаронам вне зависимости от их национальности и не боится попасть за это в тюрьму. Об этом сообщает Manila Bulletin.

Дутерте известен мировой общественности за свою борьбу с наркозависимыми людьми, а также с теми, кто распространяет наркотики. Разные страны неоднократно осуждали президента за его методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах.

По его словам, он ненавидит коррупцию и наркотики.

«Если ты большой наркобарон, независимо от того, китаец ты, японец или малайзиец, торгующий тоннами наркотиков, я отрублю тебе голову», — отметил Дутерте.

Он также добавил, что ему все равно, если его посадят за убийства. Глава Филиппин попросил в таком случае приносить ему еду раз в год на Рождество.

Ранее Дутерте пригрозил кастрацией полицейским-наркоторговцам.