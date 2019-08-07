Порошенко вызвали на допрос по делу о возможном уходе от налогов

Экс-президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов, сообщает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, он вызван в Госбюро расследований 12 августа. Дело касается уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Ранее В Госбюро расследований заявили, что Порошенко фигурирует в 11 производствах Глава ведомства Роман Труба заявил, что Порошенко «хорошо знает» об этих производствах..