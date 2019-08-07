Посольство США подтвердило уход Хантсмана с поста

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Посол США в России Джон Хантсман в официальной резиденции во время торжественного приема по случаю... Посол США в России Джон Хантсман в официальной резиденции во время торжественного приема по случаю...
Посол США в России Джон Хантсман в официальной резиденции во время торжественного приема по случаю...
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Посольство США подтвердило уход Джон Хантсмана с поста посла в России, передасет ТАСС.

Отмечается, что Хантсман покидает свой пост 3 октября.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу.