Лукашенко рассказал, что не хочет распада Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет распада Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, ЕС — это опора планеты, вместе с США, Китаем, Индией и Россией. Он отметил,что несмотря на санкции, которые Евросоюз вводил против Белоруссии, он не желает ему распада.

Лидер Белоруссии пояснил, что, если Евросоюз развалится, то «мир сильно зашатается», а это отразится, в том числе, на стабильности евразийского региона.

Ранее Лукашенко распорядился ускорить программу по интеграции с Россией.