В ДНР заявили о развертывании боевых подразделений Киева под Мариуполем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/905/12473905/RIAN_2919719.HR-pic905-895x505-15734.jpg">

Представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) проинформировал о приведении подразделений армии Украины, находящихся на мариупольском направлении, в боевую готовность. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Согласно имеющейся информации, по тревоге были подняты подразделения 56-й мотопехотной бригады и полк «Азов».

«Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что вдоль линии соприкосновения была активизирована работа беспилотников.

«В настоящее время нашими защитниками уничтожено два БПЛА», — заявили в ведомстве.

В ДНР сочли происходящее свидетельством подготовки направленных против Республики боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал участников «нормандского формата» — Россию, Францию, ФРГ и Украину — как можно скорее собраться для возобновления переговоров. На такое заявление его подтолкнула гибель четырех украинских силовиков в результате обстрела их позиций в Донбассе. По мнению лидера, данная ситуация нацелена на подрыв перемирия, и торможение переговорного процесса «нормандского формата».