В ДНР заявили о развертывании боевых подразделений Киева под Мариуполем
Представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) проинформировал о приведении подразделений армии Украины, находящихся на мариупольском направлении, в боевую готовность. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Согласно имеющейся информации, по тревоге были подняты подразделения 56-й мотопехотной бригады и полк «Азов».
«Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что вдоль линии соприкосновения была активизирована работа беспилотников.
«В настоящее время нашими защитниками уничтожено два БПЛА», — заявили в ведомстве.
В ДНР сочли происходящее свидетельством подготовки направленных против Республики боевых действий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал участников «нормандского формата» — Россию, Францию, ФРГ и Украину — как можно скорее собраться для возобновления переговоров. На такое заявление его подтолкнула гибель четырех украинских силовиков в результате обстрела их позиций в Донбассе. По мнению лидера, данная ситуация нацелена на подрыв перемирия, и торможение переговорного процесса «нормандского формата».