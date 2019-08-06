Эксперт заявил, что саммита «нормандской четверки» по желанию Зеленского не будет

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский плохо разбирается в ситуации в Донбассе, а его эмоциональных воззваний недостаточно для созыва экстренного саммита лидеров нормандского формата. Об этом информирует ТАСС.

Эксперт расценил внезапный призыв украинского лидера как следствие плохого знания реальной обстановки в зоне конфликта на юго-востоке Украины. По его мнению, Зеленскому стоило бы получше разобраться в ситуации, прежде чем делать подобные заявления.

Согласно словам Чеснакова, гибель украинских военных произошла «не по вине ополчения Донбасса, а из-за их собственных непрофессиональных действий».

«Естественно, не будет никакого экстренного саммита. Очередной несерьезный пиар-выхлоп», - подытожил он.

Ранее Зеленский призвал участников «нормандского формата» возобновить переговоры.