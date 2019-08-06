Крымский депутат прокомментировал слова генсека НАТО о полуострове

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами. Об этом сообщает RT.

Он объяснил, что присоединение Крыма к России произошло в результате волеизъявления жителей на законном референдуме, а не по каким-либо иным причинам.

Ганжара добавил, что однополярная модель устройства мира устарела. По мнению депутата, это произошло именно после воссоединения Крыма с Россией, которое многие страны до сих пор не готовы признать.

«На самом деле принять то, что случилось пять лет назад, они не могут до сих пор», — отметил он.

Данную реакцию государств назвал политикой двойных стандартов.

По словам Ганжары, именно это событие стало катализатором некоторых мировых процессов.

Ранее генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России.