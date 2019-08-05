Британия предложила ограничить полномочия России в ПАСЕ

Глава британской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее. Об этом сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон в фейсбуке.

Гейл обвинил Москву в «нарушении» Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По его словам, большинство членов британской делегации выступают против восстановления полномочий России в ПАСЕ.

Ранее глава ПАСЕ отреагировала на возвращение России.