Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о размещении ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Текст его речи приводится на сайте НАТО.

Отмечается, что заявление было сделано во время выступления в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия.

Столтенберг заявил, что причиной прекращения существования ДРСМД являются якобы многолетние нарушения договора со стороны России.

Он добавил, что Россия якобы развернула новые ракеты, способные достичь городов Европы за считанные минуты.

Генсек НАТО также назвал Россию напористой по отношению к международному сообществу.

Ранее Столтенберг выразил уверенность, что США и Россия договорятся по контролю вооружений.