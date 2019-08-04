Стрелка из Эль-Пасо могут приговорить к смертной казни

Гражданину США Патрику Крузиосу, устроившему стрельбу в Эль-Пасо, могут назначить наказание в виде смертного приговора. Об этом передает телеканал Fox News, ссылаясь на прокурора западного округа штата Техас Джона Баша.

Как стало известно, инцидент в Эль-Пасо станут расследовать как дело о внутреннем терроризме.

По информации Баша, вопрос вынесения смертного приговора на данный момент изучается.

Ранее стало известно, что от рук стрелка в торговом центре города Эль-Пасо в американском штате Техас погибли 20 человек.