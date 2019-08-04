Жена Асада рассказала о своем излечении от рака

Жена президента Сирии Башара Асада Асма Асад сообщила, что полностью излечилась от рака. Об этом передает Reuters.

Первая леди страны рассказала, как сильно устала за время лечения заболевания. Она также выразила благодарность мужу и сыну, которые поддерживали ее в этот сложный для нее период жизни.

«Мой путь, полный боли и усталости, преград и даже определенных позитивных моментов, завершен», — отметила Асад.

Она также подчеркнула, что проходила лечение в сирийской клинике.

Ранее у жены Асада обнаружили рак груди.