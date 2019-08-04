Помпео сделал заявление по Крыму

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Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне, 8 июля 2019 года Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне, 8 июля 2019 года
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне, 8 июля 2019 года
Yuri Gripas/Reuters

Госсекретарь США Марк Помпео сделал заявление о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины», передает РИА «Новости».

Так он ответил на прозвучавший в ходе дискуссии вопрос модератора: «Вы полагаете, Крым, к сожалению, уже не вернется в состав Украины?».

«Позиция США – это неприемлемо. Крым должен вернуться», — заявил Помпео.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.