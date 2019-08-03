ЦИК Украины обнародовал результаты выборов по партийным спискам

Украинский ЦИК сообщил результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы избирательной комиссии Татьяны Слипачук.

Сообщается, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» будет иметь в парламенте 124 депутатских мандатов. За нее проголосовали 43,16% избирателей.

Как стало известно, такие партии, как «Оппозиционная платформа - За жизнь» получили в Раде 37 мест, «Батькивщина» – 24, «Европейская солидарность» – 23, а «Голос» — 17.

Соответственно, в таком же порядке перечисления у данных политических сил после подсчета имеется 13,05%, 8,18%, 8,10% и 5,82% голосов.

Ранее украинский ЦИК направил 74 иска в суды по итогам выборов в Раду.