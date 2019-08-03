Журналист CNN назвал причину отзыва своих полномочий администрацией Трампа
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Репортер Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем сообщил причину, почему администрация президент Трампа временно приостановила его полномочия. Об этом сообщает телеканал FOX NEWS.
По словам журналиста, это производило из-за его ссоры с ведущим радиошоу Себастьяном Горкой.
Как сообщает репортер и аналитик, Белый дом прислал ему письмо.
Керем заявляет, что согласно письму, действие его пресс-пропуска приостановлено на 30 дней.
При этом журналист отмечает, что обжалует данное решение.
Ранее Карем пошутил, что в Белом доме наблюдается «отлив».