Журналист CNN назвал причину отзыва своих полномочий администрацией Трампа

Репортер Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем сообщил причину, почему администрация президент Трампа временно приостановила его полномочия. Об этом сообщает телеканал FOX NEWS.

По словам журналиста, это производило из-за его ссоры с ведущим радиошоу Себастьяном Горкой.

Как сообщает репортер и аналитик, Белый дом прислал ему письмо.

Керем заявляет, что согласно письму, действие его пресс-пропуска приостановлено на 30 дней.

При этом журналист отмечает, что обжалует данное решение.

Ранее Карем пошутил, что в Белом доме наблюдается «отлив».