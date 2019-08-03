Лидер «Слуги народа» назвал кандидата на пост вице-спикера Рады

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий... Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
РИА «Новости»

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков расказал о том, кто может занять пост первого заместителя Верховной рады Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что этот пост может занять представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

Уточняется, что это заявление Разумков сделал 3 августа, в Трускавце во время визита президента.

Кроме того, он добавил, что у партии есть кандидаты на должности руководства комитетами Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что агентство по развитию США проведет тренинг для депутатов Рады.