Лидер «Слуги народа» назвал кандидата на пост вице-спикера Рады

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков расказал о том, кто может занять пост первого заместителя Верховной рады Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что этот пост может занять представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

Уточняется, что это заявление Разумков сделал 3 августа, в Трускавце во время визита президента.

Кроме того, он добавил, что у партии есть кандидаты на должности руководства комитетами Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что агентство по развитию США проведет тренинг для депутатов Рады.