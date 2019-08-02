В администрации США подтвердили новые санкции против России

США вводят новый новые санкции в отношении России по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Информация была подтверждена представителем администрации.

Отмечается, что американское правительство считает, что Россия «не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США».

Это касается закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», который был применен в связи использованием Россией «Новичка» при покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило о новых санкциях США против России по делу Скрипалей.