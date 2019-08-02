Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, по решению суда дело должно быть возбуждено по статье «воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме».

Уточняется, что в суд была подана жалоба, касающаяся бездействия следователя ГБР.

По словам заявителя, он подал в ГБР заявление о совершении Парубием уголовного преступления, однако следователь ведомства отказался заводить дело против спикера Рады.

Ранее сообщалось, что против Парубия открыли дело о госизмене.