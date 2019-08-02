В Совфеде оценили прекращение действия ДРСМД

Член Совфеда Игорь Морозов прокомментировал ситуацию с окончанием действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны. Об этом сообщает RT.

По мнению Морозова, договор прекратили по желанию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и «ястребов Пентагона», а также советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Морозов напомнил, что до этого Трамп говорил о том, что международные соглашения по безопасности США с другими странами являются невыгодными.

«Поэтому сегодня администрация Трампа разрушает... всю систему глобальной безопасности», — добавил Морозов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы отреагировал на прекращение ДРСМД.

2 августа МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД.