Памфилова попросила оппозицию не ломать судьбы людей

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова призвала кандидатов, не прошедших регистрацию на выборы в Мосгордуму, решать проблемы в ЦИК, а не призывать людей митинговать.

«Мы их всех (незарегистрированных кандидатов) ждем у нас в ЦИК. Что касается их прав, мы в меру своих сил будем их защищать. Для этого не надо пугать ни митингами незаконными, ни несанкционированными акциями. Лучше сюда приходите, давайте биться на этой площадке, биться в цивилизованном диалоге», — цитирует ее RNS.

Памфилова также прокомментировала недавние несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Москве. Она призвала кандидатов «думать о людях» и не «подставлять никого под удар, ломая судьбы людей» ради своих интересов. По её словам, оппозиционным кандидатам, которые все-таки решили организовывать митинг, стоит проводить их на одобренных властями площадках, где не будут нарушены права других граждан.

«В месте, где, с одной стороны, будут полностью гарантированы их конституционные права на демонстрации, на выражение недовольства действиями властей, но при этом не буду нарушаться права других граждан — москвичей, гостей столицы, многих людей, которые решили в выходной отдохнуть», — сказала она.

Она сообщила, что в настоящее время в ЦИК поступили жалобы от следующих незарегистрированных кандидатов: Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Андрея Бабушкина, Елены Русаковой, Любови Соболь, Екатерины Игнатовой, Юлии Галяминой и Александра Руденко. Жалобу ещё одного кандидата — Ивана Жданова — Центризбирком рассматривать не будет, так как он обратился в суд, а ещё один – Кирилл Гончаров – сам отозвал заявление.

Ранее Памфилова говорила, что ЦИК готов проверить факты нарушений при регистрации кандидатов, при этом не допущенные до выборов кандидаты могут обратиться в суд.

Последняя несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля. Как сообщало ГУ МВД России по городу Москве, в акции приняло участие порядка 3,5 тыс. человек, а за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. До этого оппозиционные кандидаты неоднократно призывали людей участвовать в несанкционированных акциях в их поддержку.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди которых 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. В регистрации отказано 57 кандидатам (18 кандидатам от партий и 39 самовыдвиженцам).