Помпео официально объявил о выходе США из ракетного договора

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал в своем твиттере.

«2 февраля США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня», — написал Помпео.

Ранее МИД России сообщил об официальном прекращении ракетного договора между РФ и США.

Китай уже выступил против выхода США из ДРСМД.