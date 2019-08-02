Депутат Госдумы отреагировал на прекращение ДРСМД

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США ударит по мировой безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что прекращение ДРСМД может повлечь за собой гонку вооружений стран.

«И стремление к созданию новых видов оружия», — добавил Чепа.

Он отметил, что безопасность окажется под угрозой, в частности, в Европе.

Ранее МИД сообщил об официальном прекращении ракетного договора между РФ и США.