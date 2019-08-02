Медведев прилетел на Курильские острова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на Курильские остров. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

Уточняется, что Медведев посетит социальные объекты, в том числе рыбоперерабатывающий завод «Ясный», водно- оздоровительный комплекс термальных вод «Жаркие воды» и осмотрит строительные площадки школы и двух жилых домов.

Заявляется, что премьер-министр прибыл на остров из Южно-Сахалинска, где провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал идею обнуления налогов на Курилах.