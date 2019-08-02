Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США

Идеальной кандидатурой на место главы офиса президента Украины Владимира Зеленского назвали исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что Баканова назвали «компромиссной фигурой», которая «целиком устроит американцев».

Уточняется, что Вашингтон якобы не доволен связями главы офиса Зеленского Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским.

кроме того, Богдан якобы не устраивает влиятельных лиц Украины, а также Международный валютный фонд.

Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.