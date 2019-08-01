Помпео объявил о желании США продолжить диалог с КНДР

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штатов готовы продолжить общение с КНДР после ракетных запусков Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters.

По словам Помпео, американская сторона ожидает шагов от КНДР. В частности, он надеется, что глава КНДР Ким Чен Ын предоставит группу для переговоров с американским спецпредставителем по КНДР Стивеном Бигэном.

«Мы готовы продолжать переговоры с КНДР», — подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что Помпео похвастался времяпровождением с главой КНДР Ким Чен Ыном.