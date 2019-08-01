Юрист сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко. Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передают РИА «Новости».

Дело завели по подозрению хищениях в армии. Помимо Порошенко фигурантами дела выступают бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома» и Укрэксибанка.

Предполагается, что политики и чиновники создали преступную группу, с целью личной выгоды. Согласно версии следствия, обвиняемые организовали многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты из концерна «Укроборонпром», в ущерб нацбезопастности и обороноспособности страны.

По словам Портнова, правление Нацбанка отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи «Укроборонпрома» в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного отчета перед Нацбанком 19 января 2016 года. Это поручение следовало напрямую от Порошенко и Гонтаревой.

Он добавил, что это позволило похитить несколько миллиардов гривен.

Ранее сообщалось, что Порошенко попросил США о помощи с уголовными делами.