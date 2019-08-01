Курсы депутатов на Украине сравнили с реалити-шоу

«Курс начинающего депутата», которые в настоящее время проводятся для депутатов партии украинского лидера Владимира Зеленского в Трускавце, сравнили с шоу. Об этом заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович, передает РИА «Новости».

По его словам, всем украинцам ежедневно необходимо учиться на протяжении всей жизни, однако курсы депутатов напоминают некое шоу.

«То, что мы видим в Трускавце больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьезный парламент», — добавил Колтунович.

Он подчеркнул, что проблемы на Украине необходимо решать здесь и сейчас, так как завтра может быть поздно.

Ранее сообщалось, что советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа».