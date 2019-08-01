Малайзия призвала Запад не торопиться с обвинениями России по делу MH17
Глава внешнеполитического ведомства Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество к открытому расследованию крушения малайзийского Boeing MH17. Об этом он сказал в интервью «Известиям».
По словам министра, расследование не завершено, но Запад торопится выступить с обвинениями.
«Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета», — сказал Абдулла.
Он добавил, что страна сильно обеспокоена происходящим, а также заметил, что западные страны не дают им полного доступа к данным о расследовании.
Ранее немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил, что пытался передать Нидерландам материалы по крушению МН17, которые не были раннее озвучены Совместной следственной группой, но получил отказ.