Советник Трампа назвал Кличко лучом света

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Мэр города Киева Виталий Кличко Мэр города Киева Виталий Кличко
Мэр города Киева Виталий Кличко
РИА «Новости»

Советник президента США Дональда Трампа по кибербезопасности и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал мэра Киева Виталия Кличком лучом света. Об этом он написал в своем твиттере.

Такое заявление Джулиани сделал во время встречи с украинским политиком.

Советник президента США отмечает, что столица Украины никогда не была лучше, чем сейчас при Кличко.

Также советник американского президента назвал бывшего боксера и действующего мэра патриотом своей страны.

Ранее сообщаллось, что Виталий Кличко ищет поддержку в США.