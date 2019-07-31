Советник Трампа назвал Кличко лучом света

Советник президента США Дональда Трампа по кибербезопасности и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал мэра Киева Виталия Кличком лучом света. Об этом он написал в своем твиттере.

Такое заявление Джулиани сделал во время встречи с украинским политиком.

Советник президента США отмечает, что столица Украины никогда не была лучше, чем сейчас при Кличко.

Также советник американского президента назвал бывшего боксера и действующего мэра патриотом своей страны.

Ранее сообщаллось, что Виталий Кличко ищет поддержку в США.