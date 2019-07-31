Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа»

Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» сказали, что все они «политически никто». Об этом заявил политтехнолог партии президента Никита Потураев, передает ТАСС.

Уточняется, что советник Зеленского назвал их так на «курсе начинающего депутата» в Трускавце.

По словам Потураева, он хочет, чтобы каждый депутат партии услышал и знал, что пока они из себя ничего не представляют в украинской политике.

«Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь», — добавил Потураев.

Он отметил, что, если депутаты станут считать себя политиками, то это станет их «большой ошибкой». Также он напомнил им, что они смогли стать частью партии только благодаря Зеленскому.

Это выступление советника президента депутаты встретили неоднозначно.

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