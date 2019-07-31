Трамп раскрыл причину своей активности в твиттере

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, почему он так часто пишет посты в твиттере. Об этом сообщает C-Span.

По словам Трампа, твиттер помогает ему защититься от нападок журналистов. Он отметил, что если бы пресса его освещала честно, то он бы так не активничал в социальной сети.

«Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно», — добавил Трамп.

Однако, по его мнению, средства массовой информации освещают его нечестно, поэтому он очень расстроен и разочарован.

«Они правда освещают некорректно, отсюда и термин «фейковые новости», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Луну частью Марса в твиттере.