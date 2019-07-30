В Госбюро расследований заявили, что Порошенко фигурирует в 11 производствах

В Госбюро расследований Украины заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 открытых ведомством производствах, сообщает телеканал «112 Украина».

Глава ведомства Роман Труба в заявил, что Порошенко «хорошо знает» об этих производствах.

При этом, по его словам, Порошенко «противоречит сам себе, утверждая, что не получал повестки на допрос и что якобы производств в отношении него не существует.

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами с семьей отправился из Украины в ОАЭ и Германию.