В Госдуме рассказали, какая партия может появиться в России

close
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном... Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном...
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном...
Владимир Федоренко/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал какая партия могла бы появиться в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в России есть запрос на либеральную партию.

Он отметил, что в Госдуме могла бы появиться партия вроде «Союза правых сил» или «Яблока».

«Если в стране была бы достаточная разумная, консолидированная партия такого направления, она бы прошла в Думу», — заявил Жуков.

Вице-спикер также отметил, что Думе важно услышать мнение либералов.

При этом, по словам политика, подобная партия не смогла бы получить большинство голосов при выборах, так как массово избиратели ее все-таки вряд ли поддержат.

Ранее сообщалось, что избирательную систему в Госдуму могут пересмотреть в пользу «одномандатников».