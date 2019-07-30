В Госдуме рассказали, какая партия может появиться в России

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал какая партия могла бы появиться в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в России есть запрос на либеральную партию.

Он отметил, что в Госдуме могла бы появиться партия вроде «Союза правых сил» или «Яблока».

«Если в стране была бы достаточная разумная, консолидированная партия такого направления, она бы прошла в Думу», — заявил Жуков.

Вице-спикер также отметил, что Думе важно услышать мнение либералов.

При этом, по словам политика, подобная партия не смогла бы получить большинство голосов при выборах, так как массово избиратели ее все-таки вряд ли поддержат.

Ранее сообщалось, что избирательную систему в Госдуму могут пересмотреть в пользу «одномандатников».