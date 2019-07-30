В Госдуме оценили идею украинского канала для «борьбы за умы»
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Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко отреагировал на предложение замглавы офиса украинского лидера Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала в стране. Об этом сообщают «Известия».
По мнению депутата, украинским властям следовало бы мыслить масштабнее и полностью разрешить российское телевидение на Украине. Он отметил, что идея создания канала на русском языке хороша только тем, что этот язык хотят признать в стране.
Козенко отметил, что таким предложением команда украинского лидера Владимира Зеленского объявила о начале «информационной войны».
Ранее сообщалось, что команда Зеленского создаст телеканал на русском языке.
Также до этого стало известно, как Россия прокомментировала идею украинского канала для «борьбы за умы».