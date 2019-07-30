В Госдуме оценили идею украинского канала для «борьбы за умы»

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко отреагировал на предложение замглавы офиса украинского лидера Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала в стране. Об этом сообщают «Известия».

По мнению депутата, украинским властям следовало бы мыслить масштабнее и полностью разрешить российское телевидение на Украине. Он отметил, что идея создания канала на русском языке хороша только тем, что этот язык хотят признать в стране.

Козенко отметил, что таким предложением команда украинского лидера Владимира Зеленского объявила о начале «информационной войны».

Ранее сообщалось, что команда Зеленского создаст телеканал на русском языке.

Также до этого стало известно, как Россия прокомментировала идею украинского канала для «борьбы за умы».