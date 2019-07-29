В США Зеленского сравнили с Порошенко

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Директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сравнил политику бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Хербста, их деятельность имеет сходства.

Он отметил, что Зеленский пришел к власти с другим подходом, чем Порошенко.

Директор Евразийского центра напомнил, что нынешний президент Украины выступал с идеями проведения референдума об отношениях с Россией и о вступлении в НАТО. Однако ни одна из них не получила одобрение со стороны России.

Хербст заявил, что это и есть основная причина сходства политики Порошенко и Зеленского.

Эксперт добавил, что возможно это то, что на данный момент подходит Украине.

Ранее сообщалось, что в Крыму высказались о продолжении Зеленским политики Порошенко в отношении полуострова.