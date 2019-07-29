В США Зеленского сравнили с Порошенко
Директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сравнил политику бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Хербста, их деятельность имеет сходства.
Он отметил, что Зеленский пришел к власти с другим подходом, чем Порошенко.
Директор Евразийского центра напомнил, что нынешний президент Украины выступал с идеями проведения референдума об отношениях с Россией и о вступлении в НАТО. Однако ни одна из них не получила одобрение со стороны России.
Хербст заявил, что это и есть основная причина сходства политики Порошенко и Зеленского.
Эксперт добавил, что возможно это то, что на данный момент подходит Украине.
Ранее сообщалось, что в Крыму высказались о продолжении Зеленским политики Порошенко в отношении полуострова.