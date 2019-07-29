Россия прокомментировала идею украинского канала для «борьбы за умы»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, попытки столкнуть Россию и Украину будут тщетны.

Отмечалось, что целевой аудиторией канала должны стать граждане РФ и Донбасса. Однако, по словам Джабарова, зрители канала смогут разобрать, кто Украине друг, а кто враг.

Спикер также сделал акцент на том, что целевая аудиторией телеканала критически отнесется к информации, транслируемой подобным СМИ.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского создаст телеканал на русском языке.