Помпео похвастался времяпровождением с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео похвастался по поводу встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помпео заявляет, что опередил звезду НБА Денниса Родмана по времени, который тот провел в обществе председателя КНДР Ким Чен Ыном.

Как отмечается, политик из США в своей последней поездке в КНДР по времени находился рядом с лидером северокорейской республике больше, чем любой американец.

Ранее Помпео пожаловался на то, что власти Ирана отказались его принимать в своей стране. Американский политик заявлял, что хотел «поговорить прямо с иранским народом».