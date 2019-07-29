Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
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Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА «Новости».
По словам Нерадько, российское ведомство готово к проведению полноформатных переговоров с авиационными властями Украины по поводу воздушного сообщения между государствами.
При этом глава Росавиации сообщает, что пока никаких контактов, касающихся этого вопроса, с украинской стороной не было.
Ранее жители Украины призвали президента Владимира Зеленского возобновить железнодорожное сообщением с Крымом и прямые перелеты с Россией.