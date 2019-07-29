Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины

В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает «Коммерсантъ».

Всего рассматривается шесть человек. Это представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, секретарь Совбеза Александр Данилюк, глава наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айварас Абромавичус, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко. А также замглавы президентского офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Отмечается, что у Зеленского несколько дней велись переговоры с претендентами. Двое оказались на гране вылета. Они настаивали на обособленности кабмина, в то время как власть считает, что решения министров должны согласовываться с президентом.

Ранее Зеленский поддержал идею объединить несколько министерств.