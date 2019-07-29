«Что ж вы за дебилы?»: соратник Зеленского об отмене Дня Победы

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» и блогер Максим Бужанский рассказал, что не поддерживает идею отмены Дня Победы. Об этом он сообщил в интервью изданию Страна.ua.

По его словам, если фракция примет решение не отмечать День Победы на Украине, то он проголосует против.

«Я спрошу: «Что ж вы за дебилы?». Пусть не празднуют, горюют», — подчеркнул Бужанский.

Ранее сообщалось, что Украина намерена внести поправки в закон о языке.