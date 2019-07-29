«Что ж вы за дебилы?»: соратник Зеленского об отмене Дня Победы
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» и блогер Максим Бужанский рассказал, что не поддерживает идею отмены Дня Победы. Об этом он сообщил в интервью изданию Страна.ua.
По его словам, если фракция примет решение не отмечать День Победы на Украине, то он проголосует против.
«Я спрошу: «Что ж вы за дебилы?». Пусть не празднуют, горюют», — подчеркнул Бужанский.
Ранее сообщалось, что Украина намерена внести поправки в закон о языке.