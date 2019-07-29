Меркель посмотрела сериал с Зеленским, заявил Климкин

Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что многие дипломаты и политики смотрели сериал «Слуга народа» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам министра, этот сериал смотрели несколько глав внешнеполитических ведомств, после чего спрашивали у Климкина, что он думает по этому поводу.

«...когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала», — сказал Климкин.

Он добавил, что сам специально посмотрел несколько серий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил себя с персонажем своего сериала «Слуга народа» Василием Голобородько.